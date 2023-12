Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, și premierul Marcel Ciolacu au vorbit despre viitor și „speranta in sansa Romaniei” in mesajele de Craciun transmise duminica, 24 decembrie, și publicate pe Facebook.„Dragi romani, in pragul sfintei sarbatori a Nasterii Domnului, va transmit cele mai calde ganduri…

- Sarbatoarea Craciunului se apropie cu pași grabiți, iar mii de romani se implica in trimiterea pachetelor catre rudele aflate in strainatate. In Gara din Constanța, cel puțin 100 de persoane și-au așteptat cu nerabdare mașina destinata transportului de colete din Spania. Cu toate ca aglomerația și așteptarea…

- Premierul Romaniei a vizitat de curand SUA, ocazie de care șeful Executivului s-a folosit pentru a incuraja mai multe companii americane sa vina sa investeasca in Romania. „Romania are potentialul de a fi un centru cheie pentru investitiile SUA”, a spus premierul evidențiind punctele forte ale țarii…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, in mesajul transmis de Ziua Nationala, ca ”Istoria si Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unitatii noastre si, iata, avem prilejul, cu fiecare noua provocare a prezentului, sa demonstram ca impreuna, noi romanii, avem puterea de a ne atinge marile obiective”. ”Este…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-au intalnit pentru un pranz de lucru. In urma intalnirii, premierul a declarat ca Romania are in cancelarul Germaniei Olaf Scholz un prieten si un sustinator in aderarea tarii noastre la spatiul Schengen. Sub sloganul „Un pranz…