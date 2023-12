Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are potentialul de a fi un centru cheie pentru investitiil SUA si un pivot pentru securitatea flancului estic al NATO, Marea Neagra, Balcanii de Vest, Ucraina si dincolo de aceasta”, a transmis premierul Marcel Ciolacu pe X. ”Intrucat perspectivele noastre economice sunt in continua crestere,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- In cadrul intalnirii, au fost abordate teme de interes major pentru dezvoltarea componentei economice din cadrul parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, precum: dezvoltarea infrastructurii Portului Constanța, ca obiectiv de mare importanța strategica in noua conjunctura geopolitica, implicațiile…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, sambata, ca Romania are in cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, un prieten si un sustinator al aderarii tarii noastre la spatiul Schengen. Seful Guvernului a postat in social media imagini luand pranzul cu oficialul german. „Romania are in cancelarul Germaniei un prieten…

- Romania aspira, pe baze legitime, sa devina lider regional. Vocația sa geopolitica ii potențeaza acest amplu țel. In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, stat ce a recuperat decalaje majore de dezvoltare in decursul procesului sau de integrare, pilon al Flancului Estic al NATO și partener…

- Premierul Marcel Ciolacu da asigurari ca Romania ca nu va avea nevoie de gazul rusesc. Mai mult, țara noastra, alaturi de Ucraina, va ajuta și Republica Moldova. „O sa fie tranzitul care se va desfașura, investițiile Romaniei in BRUA și in felul acesta se inchide tot cercul. Va și tranzit, daca vom…

- Premierul Marcel Ciolacu a aratat ca statul roman susține cu toata determinarea acest proiect strategic in care OMV Petrom este asociata cu compania de stat Romgaz, proiect care va aduce țarii noastre independența energetica. “Este cel mai important proiect energetic, o investiție de circa 4 miliarde…