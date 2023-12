Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marți, ca timp de 30 de ani, fiecare ministru al Educației a vrut sa-si impuna propria viziune si sa schimbe sistemul din temelii, iar modificarile au diminuat calitatea invatamantului in Romania.

- O Romanie cu adevarat educata nu se poate realiza nici intr-un an și nici in patru, mai ales, dupa ce, timp de 30 de ani, fiecare ministru a vrut sa-și impuna propria viziune și sa schimbe sistemul din temelii, iar modificarile au diminuat calitatea invațamantului, spune premierul Marcel Ciolacu.„Ma…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, incepand de duminica pana miercuri, impreuna cu o delegatie guvernamentala din care fac parte ministrul Apararii, Angel Tilvar, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, ministrul Economiei, Radu Oprea si ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua in zilele urmatoare o vizita in Statele Unite ale Americii, in cadrul careia se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și cu secretarul Apararii, Lloyd Austin. Potrivit stiri.tvr.ro , Marcel Ciolacu merge in SUA impreuna cu o delegație guvernamentala din…

- Brazilia este lovita de un și a inregistrat cea mai ridicata temperatura din istorie. Recordul a fost atins duminica in orașul Aracuai, in statul Minas Gerais, din sud-estul Braziliei, au declarat oficialii brazilieni, potrivit BBC.Oficialii Institutului Național de Meteorologie (Inmet) au anunțat…

- Sezonul gripal a debutat Institutul National de Sanatate Publica anunta primele infectii oficiale din noul sezon gripal, cu debut in Saptamana 2 8 octombrie 2023.In saptamana 02.10.2023 ndash; 08.10.2023 S40 2023 au fost raportate: 73.042 cazuri de infectii respiratorii gripa clinica, IACRS si pneumonii…

- Numarul de automobile electrice vandute in SUA in trimestrul al treilea a trecut pentru prima data pragul de 300.000 de unitati, insa cota de piata a liderului Tesla a atins cel mai redus nivel din istorie, arata un raport publicat joi de firma de cercetare de piata Cox Automotive, transmite Reuters.…

- ”Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2022 a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu anul precedent. Lunar, angajatorii au…