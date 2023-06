Stiri pe aceeasi tema

- Viața din Marea Neagra este in pericol! OMV Petrom și Romgaz tocmai au anunțat ca incep exploatarea in adancime a gazelor fosile din apele teritoriale ale Romaniei. Decizia e una catastrofala pentru biodiversitate, mediu și litoralul romanesc, dupa cum o arata zeci de exploatari similare, semnaleaza…

- ”Ca urmare a masurilor adoptate de executiv in ultimul an si jumatate, Romania isi va castiga independenta energetica intr-un timp foarte scurt: Romgaz si OMV-Petrom au decis sa dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Cand exploatarea…

- OMV Petrom și Romgaz anunța decizia de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Se estimeaza ca proiectul Neptun Deep va furniza un volum brut total de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, care va fi imparțit in mod egal…

- Activistii Greenpeace Romania sustin ca exploatarea gazelor offshore anuntata, miercuri, de OMV Petrom si Romgaz reprezinta "o noua amenintare pentru Marea Neagra si litoral", scrie Agerpres."Viata din Marea Neagra este in pericol! OMV Petrom si Romgaz tocmai au anuntat ca incep exploatarea in adancime…

- OMV Petrom a luat decizia finala de investiție pentru proiectul Neptun Deep și, impreuna cu partenerul sau Romgaz, aproba planul de dezvoltare. Se estimeaza ca proiectul Neptun Deep va furniza un volum brut total de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, care va fi imparțit in mod…

- Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu saluta decizia OMV Petrom si Romgaz de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. CITESTE SI Producția din sectorul construcțiilor a scazut cu 0,4% in aprilie in UE și in zona euro 09:10 0 ANPC contra…

- OMV Petrom și Romgaz vor investi in Neptun Deep! Romania, pe cale sa devina cel mai mare producator de gaze din UE OMV Petrom și Romgaz vor investi in Neptun Deep! Romania, pe cale sa devina cel mai mare producator de gaze din UE OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat…

- OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat decizia finala de investiție pentru blocul offshore Neptun Deep din Marea Neagra, potrivit unui comunicat de presa al Petrom și Romgaz, companiile implicate in proiect.OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din…