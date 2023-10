Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, despre rectificarea bugetara, ca in primul rand asteapta sa i se promulge legea de asumare a raspunderii, el precizand ca i-au venit cheltuieli pe educatie, suplimentare, de cateva miliarde bune. ”Momentan avem bani suficienti sa acoperim pensii, salarii si…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta forma finala a pachetului de masuri fiscale dupa consultarile cu toți partenerii sociali , sindicate, patronate, ONG-uri, dar și cu administrația locala. Iata concluziile!

- Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest proiect de lege. O serie de taxe și impozite care se vor majora in mod direct sau indirect (prin elimminarea unor facilitați și scutirti) ii afecteaza direct de romanii de rand.…

- Premierul Marcel Ciolacu a aprobat mai multe investiții-strategice in infrastructura, iar cateva dintre acestea, insumand 1,4 miliarde de lei, prevad extinderea și modernizarea Portului Constanța. Prima hotarare adoptata, in ședinta de Guvern, se refera la lucrari de modernizare și extindere a infrastructurii…

- Intrevederea a avut loc in marja Forumului de afaceri al Initiativei Celor Trei Mari, desfasurat la Bucuresti si organizat de Guvernul Romaniei. Au participat reprezentanti ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) si Export-Import Bank of the United States (US…

- Seful statului polonez se afla la Bucuresti, invitat la acest forum de afaceri si la summit-ul Initiativei celor Trei Mari (I3M), evenimente gazduite anul acesta pentru a doua oara de capitala Romaniei. Potrivit Executivului, in cadrul intrevederii bilaterale, premierul Marcel Ciolacu si inaltul oficial…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca in noul plan REPowerEU, in valoare totala de peste 1,4 miliarde euro, 600 milioane euro vor fi alocați pentru achiziții de panouri solare și baterii pentru stocare a energiei, potrivit unui mesaj scris pe contul sau de Facebook, anunța economedia.ro.„1,1 miliarde…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. „Am avut o…