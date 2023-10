Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu, dupa discuțiile cu FMI: Dupa dezmațul bugetar din pandemie, efortul nostru trebuie sa mearga in cele 3 direcțiiPremierul Marcel Ciolacu se declara bucuros ca experții Fondului Monetar Internațional au apreciat ca masurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului sunt in direcția corecta…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International, el afirmand ca pentru reducerea cheltuielilor bugetare si combaterea evaziunii fiscale, digitalizarea ANAF in ritm accelerat este prioritate nationala. El a aratat, intr-un mesaj dupa…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca este o ipocrizie cinica sa minti sa sperii oamenii doar pentru a castiga voturi, facand referire la protestele de AUR de joi, impotriva Strategiei Nationale de Vaccinare. Marcel Ciolacu a mentionat ca vaccinarea in Romania nu a fost si nu va fi niciodata obligatorie.…

- UPDATE – Ministrul de finante, Marcel Bolos, a discutat, si astazi, cu reprezentatii sindicatelor masurile pregatite de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Intalnirea are loc in contextul in care atat la Bucuresti, cat si in tara, angajatii din finante protesteaza pentru ca sunt nemultumiti…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor pe tema reducerii cheltuielilor bugetare, ca se au in vedere peste 50 de masuri. ”Sunt peste 50 de masuri (…) ele au fost discutat si in cadrul coalitiei. De fapt si de drept vorbim, din punctul meu de vedere,…

- Liderii Coaliției discuta la Guvern noile masuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Liberalii au avut o sedinta de dimineata și au convenit ca sustin solutii care sa nu afecteze mediul de afaceri, dar si reducerea cheltuielilor in instituțiile statului și combaterea

- PSD și PNL sunt din nou fața in fața pentru a discuta daca impun sau nu noi taxe și impozite. Coalitia reia luni discutiile pe marginea masurilor fiscale de reducere a deficitului bugetar inclusiv prin noi taxe și impozite, potrivit unor surse politice. Masurile fiscale vor fi anunțate odata cu rectificarea…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalneste luni cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca cu ministrul de Finante, Marcel Bolos si fostul ministru Adrian Caciu, la Guvern, la ora 14.00, tema intalnirii fiind masurile de reducere a deficitului bugetar au precizat surse politice pentru News.ro. Premierul anunta…