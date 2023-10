Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Israelului, Eli Cohen, a avut o reacție dura marți, 24 octombrie, la adresa șefului ONU, Antonio Guterres, pentru criticile acestuia fața de campania israeliana din Fașia Gaza, relatand detalii ale atacurilor Hamas asupra civililor și dand numele copiilor rapiți de gruparea islamista…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Craiova, despre romanii din zona conflictului din Fasia Gaza, ca sunt 230 de solicitari de a iesi, dar momentan nu a iesit nimeni. El a mai spus ca sunt in continuare in contact si cu autoritatile israeliene, la nivelul Ministerul de Externe si continua…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Șeful Guvernului a anunțat cați romani se afla in Fașia Gaza și cați dintre ei au solicitat deja repatrierea in Romania. „Mai avem in jur de 350 de romani in Fasia Gaza si vreo 250 au solicitat deja celulei de criza, prin Ministerul de Externe, repatrierea in Romania”, a declarat marti seara, Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situatia romanilor din Fasia Gaza ca este vorba de persoane cu dubla cetatenie. ”Nu a putut nimeni. Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”, a pres seful Executivului, precizand ca ”exista grupuri, la Celula de criza si se comunica cu aproape…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica seara ca autoritațile romane sunt in contact cu romanii din Fașia Gaza. Acesta a precizat ca, in acest moment, nu exista motive de ingrijoare in privința siguranței lor. Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situația romanilor din Fasia Gaza ca este…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca statul roman va ajuta persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar care cer repatriere in țara. Ciolacu a remarcat eforturile companiei TAROM, care nu a renunțat sa opereze zboruri in Israel și, mai mult decat atat, a menținut un preț fix la bilete.…