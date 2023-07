Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, vineri, ministrului Muncii sa demita conducerea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) Ilfov. El a mai cerut și demiterea Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați.