- Ridicarea vizelor pentru Statele Unite din 2025 ramane un obiectiv, nu o certitudine, potrivit ministrului de Externe. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, Luminița Odobescu a declarat ca nu vrea sa avanseze nicio data exacta, chiar daca ambasadorul roman de la Washington a facut-o deja.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intr-un interviu acordat Prima News, ca in anul 2025 vom putea calatori in SUA fara vize, el precizand ca va fi un efort comun si in acest sens a facut apel si la diaspora si o sa se implice foarte mult si romanii si statul roman si statul american.”E o consolidare…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Statele Unite Ale Americii, a avut discuții cu discutii cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin si cu secretarul de stat Antony Blinken, despre intrarea Romaniei in programul Visa Waiver. "Din ce-am convenit astazi, cred ca anul viitor se va…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, 4 decembrie, la Washington, cu secretarul de stat american Antony Blinken și cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, dupa care a anunțat ca Statele Unite sprijina Romania sa indeplineasca mai repede cerințele necesare pentru ca țara noastra sa fie…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin, la Washington, in cadrul careia s-a pus accent pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite.

- Premierul Marcel Ciolacu, care se afla acum intr-o vizita “de lucru” in Statele Unite, a declarat, dupa o intalnire avuta cu reprezentanții comunitații de romani din SUA, ca Administrația de la Washington nu va mai cere vize cetațenilor romani, incepand cu anul 2025. Premierul Marcel Ciolacu se afla…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite, s-a intalnit cu reprezentanți ai comunitații de romani care traiesc in SUA. Din imaginile difuzate de Guvernul Romaniei reiese ca la intalnire a participat și ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. De asemenea, premierul Romaniei…