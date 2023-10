Premierul Marcel Ciolacu anunță ajutoare pentru Fâșia Gaza „Romania nu poate asista fara reacție la drama a sute de mii de oameni care risca sa moara de foame, sete și de frig”, a spus, ieri, Marcel Ciolacu. Premierul a anunțat, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. „Prioritatea noastra este sa ne protejam cetațenii și impreuna cu guvernele din Tel Aviv și Kiev lucram non-stop pentru a-i ajuta pe romanii de acolo. Guvernul Romaniei nu va lasa vreodata pe cineva in urma. (…) I-am spus premierului Netanyahu ca Romania condamna ferm atacurile teroriste ale Hamas soldate cu mii de victime. In același… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

