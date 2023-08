Premierul Marcel Ciolacu a precizat, marți, ca așteapta de la Poliție sa lupte mult mai eficient cu dealerii de droguri, cu toate efectivele disponibile in strada, „pe urmele tuturor acelor nemernici care fac averi provocand adevarate tragedii”. Premierul afirma, intr-o postare pe Facebook, ca masurile de combatere a consumului de droguri, anunțate luni de ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Catalin Predoiu, sunt „un pas inainte pe un traseu corect, dar nu sunt suficiente”. „Este nevoie, in paralel cu testarea anti-drog in școli sau de confiscarea mașinii celui prins drogat la volan, și…