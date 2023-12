Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are potentialul de a fi un centru cheie pentru investitiil SUA si un pivot pentru securitatea flancului estic al NATO, Marea Neagra, Balcanii de Vest, Ucraina si dincolo de aceasta”, a transmis premierul Marcel Ciolacu pe X. ”Intrucat perspectivele noastre economice sunt in continua crestere,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- Rebeli houthi au capturat in Marea Rosie o nava cu legaturi cu o companie israeliana. Printre membrii echipajului navei sunt și romani. Rebelii houthi au afirmat ca au capturat o nava in zona respectiva, dar au descris-o ca fiind israeliana. „Tratam echipajul navei in conformitate cu principiile si…

- Romania aspira, pe baze legitime, sa devina lider regional. Vocația sa geopolitica ii potențeaza acest amplu țel. In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, stat ce a recuperat decalaje majore de dezvoltare in decursul procesului sau de integrare, pilon al Flancului Estic al NATO și partener…

- Dincolo de problemele create de cerealele ucrainene țarilor din Estul Europei, trebuie remarcata și calitatea slaba, in acest an, a recoltei. In cazul graului, doar undeva la 10% din producție este in stare corespunzatoare, dupa cum susțin experții. Compania SGS, care realizeaza anual o harta a calitații…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, 18 septembrie, cu o delegație a companiei OMV Petrom, condusa de CEO-ul OMV Alfred Stern pentru a discuta proiectul Neptun Deep, precum și poziția premierului austriac, Karl Nehammer, privitoare la spațiul Schengen. In contextul sensibil al negocierilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va cere ministrilor Agriculturii si Economiei un ordin comun ca pe o perioada de 30 de zile sa se prelungeasca interdictia importului de cereale ucrainene, el aratand ca asteapta de la premierul Ucrainei o propunere de licentiere, dupa ce Comisia Europeana…