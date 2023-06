„Intentia companiilor americane prezente in Romania de a continua sa se dezvolte si sa creeze noi locuri de munca in tara noastra reprezinta o garantie ca avem un mediu economic si un cadru fiscal stabil, predictibil si competitiv, in care investitorii straini au incredere. Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezenta semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit comunicatului de presa al Guvernului. Un punct important al discutiei s-a referit la includerea Romaniei in Programul Visa Waiver.…