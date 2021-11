Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat pe Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare trimisa sambata, pentru investirea in functia de prim-ministru al guvernului roman si s-a declarat incantat ca UDMR este partener in noua coalitie de guvernare, informeaza Agerpres , care preia agentia MTI. Viktor Orban a…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat pe Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare trimisa sambata, pentru investirea in functia de prim-ministru al guvernului roman, a informat seful biroului de presa al lui Orban, potrivit agentiei MTI. In mesajul de felicitare, Viktor Orban a afirmat ca, in pofida provocarilor…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat pe Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare trimisa sambata, pentru investirea in functia de prim-ministru al guvernului roman, a informat seful biroului de presa al lui Orban, potrivit agentiei MTI, scrie AGERPRES. In mesajul de felicitare, Viktor Orban a afirmat…

- In mesajul de felicitare, Viktor Orban a afirmat ca, in pofida provocarilor din ultimii doi ani, Ungaria si Romania au reusit sa mentina dinamica cooperarii lor. Pandemia de coronavirus a aratat ca cele doua tari pot conta intotdeauna una pe cealalta, a adaugat premierul de la Budapesta.Viktor Orban…

- Marele caștigator al alianței descrisa de analiști drept „contra firii” este PSD, susțin jurnaliștii straini. Aceștia analizeaza coaliția de guvernare care se formeaza la București intre PNL, PSD și UDMR. Un general roman in retragere a fost insarcinat sa formeze guvernul dupa aproape doua luni de criza…

- „De vreo doua saptamani se știa in interiorul PNL ca soluția este Bode sau Cițu. Se vorbea in diferite cercuri. Și echipa caștigatoare din Ardeal și cea de la București se pregateau, dar Ciuca le-a luat-o inainte. Aceasta propunere e digerabila de catre multa lume, in actuala situație, altfel, nu acceptau…

- Anunțul a fost facut joi de Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, care a amintit și de ajutorul venit din partea Austriei. La acestea se adauga 200 de concentratoare de oxigen provenite din rezerva medicala strategica rescEU gazduita de Tarile de Jos, 50 de concentratoare de oxigen provenite…

- Papa Francisc urmeaza sa efectueze prima sa vizita externa dupa operația suferita la colon. Conform BBC, suveranul pontif merge, duminica, la Budapesta unde se va intalni scurt cu premierul Viktor Orban. Este de așteptat ca intalnirea sa fie marcata din nou de diferențele de opinie dintre liderul Bisericii…