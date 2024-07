Premierul maghiar pro-rus Viktor Orban, pedepsit de UE. Măsuri fără precedent Viktor Orban, pedepsit de UE Reuniunile ministrilor de Externe si ai Apararii din Uniunea Europeana, programate in luna august, vor fi mutate de la Budapesta la Bruxelles, a anuntat un oficial de la Bruxelles. Astfel a fost tranșata disputa intre Uniunea Europeana si Ungaria cu privire la pozitia premierului acesteia fata de razboiul din Ucraina.Premierul ungar de extrema dreapta Viktor Orban a deranjat liderii UE, afirmand recent ca Uniunea are o „politica prorazboi”. Șeful politicii externe a UE, Josef Borrell, a raspuns la comentariul lui Orban in timpul unei conferinte de presa la Bruxelles,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

