- Partidul Conservator (Tories) al premierului britanic in exercitiu Boris Johnson a obtinut o majoritate absoluta de 365 din cele 650 de mandate din Camera Comunelor, cu 48 mai multe fata de scrutinul din 2017, o victorie istorica in alegerile legislative de joi, potrivit rezultatelor definitive, relateaza…

- Premierul britanic in exercitiu Boris Johnson s-a impus vineri drept cel mai puternic om in Regatul Unit, in urma triumfului sau in alegerile legislative anticipate, care-i permite sa-si onoreze promisiunea de a scoate tara din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie, dupa trei ani si jumatate de sfasieri,…

- Republica Macedonia de Nord nu are nicio optiune in afara de aderarea la UE si eu cred ca nici intreaga regiune nu are alta varianta decat aderarea la Uniune'', a spus Zoran Zaev.La finalul lunii mai, Comisia Europeana a recomandat lansarea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia…

- Premierul nord-macedonean Zoran Zaev a anuntat organizarea de alegeri anticipate la jumatatea lui aprilie, in urma refuzului Uniunii Europene de a incepe negocierile de aderare a tarii sale la blocul comunitar, care era una dintre prioritatile mandatului sau.

- "Iata ce propun: organizarea rapida de alegeri prin care voi, cetatenii, veti decide calea pe care sa mergem", a declarat premierul intr-un discurs televizat. El a calificat esecul liderilor UE de a conveni asupra lansarii negocierilor de aderare cu tara sa drept "o mare nedreptate" si "o…

