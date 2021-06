Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a fost depistat cu Covid-19 și va sta in izolare timp de zece zile. Xavier Bettel „are in prezent simptome ușoare (febra, dureri de cap)”, dar va continua sa isi exercite sarcinile din telemunca, se arata in comunicatul transmis de serviciul sau de presa, potrivit…

- Mai multi membri ai personalului Hotelului Pedn Olva din localitatea St Ives, in Anglia, la care sunt cazati membri ai delegatiei germane la summitul G7, au fost testati pozitiv cu covid-19, iar hoteul a anuntat pe site ca s-a inchis temporar. Potrivit unui corespondent Sky News in vestul…

- Un avocat la Uniunii Europene a solicitat, miercuri, unei instanțe din Bruxelles sa impuna o amenda companiei AstraZeneca pentru intarzierile in livrarile de vaccinuri contra Covid-19 catre UE, scrie Reuters.

- Comisia Europeana pregatește aducerea in justiție a unui caz contra AstraZeneca pentru a se asigura ca, in trimestrul al doilea, aceasta companie iși va respecta angajamentele contractuale privind livrarea de vaccinuri contra Covid-19, transmite joi Reuters, citand doi diplomați și un oficial al blocului…