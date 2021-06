Premierul luxemburghez Xavier Bettel a fost testat pozitiv la coronavirus si a intrat in izolare, la doua zile dupa ce a participat la Consiliul European, conform politico.eu. Bettel, in varsta de 48 de ani, are simptome usoare, inclusiv febra si dureri de cap, conform presei locale. El intentioneaza sa stea acasa 10 zile si va […] The post Premierul luxemburghez ,testat pozitiv la coronavirus, la doua zile dupa particiaparea la Consiliul European unde a participat și Klaus Iohannis first appeared on Partener TV .