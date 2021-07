Stiri pe aceeasi tema

- Xavier Bettel, 48 de ani, a fost plasat duminica, 4 iulie, sub observatie in spital pentru 24 de ore, ca masura de precautie pentru a efectua analize suplimentare, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, indica un comunicat al guvernului, citat de AFP și preluat de Agerpres . Bettel…

- Xavier Bettel, premierul din Luxemburg, a fost depistat pozitiv la un test COVID-19, la doar doua zile dupa ședința CE, la care a participat și Klaus Iohannis. Serviciul de presa al premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a anunțat ca acesta a intrat in izolare pentru zece zile dupa ce a fost depistat…

- Premierul luxemburghez Xavier Bettel a fost testat pozitiv la coronavirus si a intrat in izolare, la doua zile dupa ce a participat la Consiliul European, conform politico.eu. Bettel, in varsta de 48 de ani, are simptome usoare, inclusiv febra si dureri de cap, conform presei locale. El intentioneaza…

- Opt suceveni diagnosticați cu Covid-19 s-au internat in spital, in intervalul 11-12 aprilie și in același interval de timp au fost externate 9 persoane declarate vindecate. Fața de 12 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, inregistrate marți, miercuri a fost un numar mai mult decat dublu, respectiv…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din Republica Moldova, care s-a infectat cu virusul SARS CoV-2, a fost gasit mort in casa. El a refuzat sa se interneze in spital deși testul PCR a aratat ca avea COVID 19. Cauza morții va fi stabilita in urma autopsiei, informeaza Mediafax. Barbatul locuia…

- Potrivit Departamentului de Sanatate Publica (DSP) din districtul Herford, șoferul roman de camion se afla la munca, in tranzit.Starea sa de sanatate a fost insa atat de deteriorata in timpul opririi sale la un popas de odihna, incat a fost nevoie sa fie transportat de urgența la spital și internat…

- Folkistul Victor Socaciu a fost internat vineri in spital, fiind diagnosticat cu COVID-19, a declarat Ducu Bertzi, potrivit Agerpres. „Nu am amanunte despre cum se simte. Stiu ca a avut febra, si-ar fi facut un test care ar fi iesit negativ, si practic a intarziat internarea in spital. Asta stiu. Nu…

- Titit Aur se afla internat in spital, infectat fiind cu noul coronavrius. Fostul pilot de raliu a povestit ca nu se simte prea bine, fiind dependent de oxigen. Nici plamanii lui nu se prezinta mai bine, aceștia fiind afectați in proporție de 30%.