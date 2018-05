"Premierul" lui Băsescu trece la PNL Europarlamentarul Siegfried Mureșan demisioneaza din PMP și trece la PNL. PMP a reacționat, vineri, și ii cere demisia acestuia din Parlamentul European. Siegfierd Mureșan a fost propunerea lui Traian Basescu pentru funcția de premier, dupa alegerile parlamentare din 2016, scrie Libertatea. PMP a transmis ca au fost informați ca ”tanarul europarlamentar Siegfried Mureșan și-a incheiat negocierile și a optat pentru Partidul Național Liberal, unde i s-a garantat un loc eligibil pe listele pentru alegerile europarlamentare de anul viitor”. ”Avand in vedere principiile morale inalte… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

"Suntem informati ca tanarul europarlamentar Siegfried Muresan si-a incheiat negocierile si a optat pentru Partidul National Liberal, unde i s-a garantat un loc eligibil pe listele pentru alegerile europarlamentare de anul viitor", se arata in comunicatul PMP.

