- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa mentina pana la 1 iunie toate masurile de sprijin acordate pe perioada starii de urgenta, iar, de la aceasta data, le va prelungi pentru "acele domenii care continua sa fie afectate de restrictii, printre care se afla si industria spectacolelor".…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Sebes, ca Guvernul incearca sa gaseasca o solutie legala in ceea ce priveste persoanele care au platit deja amenzile declarate neconstitutionale in perioada starii de urgenta.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la Curtea de Arges, ca joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se vor stabili masurile care vor fi extinse din perioada starii de urgenta in cea a starii de alerta. "In ceea ce priveste dreptul de care beneficiaza un parinte ca sa stea cu copilul,…

- Guvernul a adoptat OUG prin care sunt acordate zile libere pentru parinti si in timpul vacantelor scolare, pe perioada starii de urgenta. ”Parintii care isi supravegheaza la domiciliu copiii in varsta de pana la 12 ani dupa instituirea starii de urgenta vor beneficia de zile libere si in timpul vacantelor…

- Guvernul vrea sa dea o ordonanța de urgența prin care se stabileste ca rezidentii aflati in ultimul an de pregatire care au finalizat stagiul de rezidentiat pe perioada starii de urgenta "se reincadreaza pe perioada determinata, pana la data de 31 octombrie 2020".Totodata, pentru rezidentii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va incerca, prin masurile care vor fi incluse in cadrul starii de urgenta, sa limiteze la maximum afectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. "Orice masura care va fi inclusa in cadrul starii de urgenta va fi o masura pe care noi o vom considera…