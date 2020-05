Stiri pe aceeasi tema

- Premierul viziteaza, joi, uzinele de automobile din țara noastra - cele de la Craiova, unde sta de vorba cu reprezentanții Uzinei Ford, și cele de la Mioveni, acolo discuta cu reprezentanții Dacia-Renault.

- Producția auto din Romania a crescut cu aproape 8%, in februarie. Ford a fabricat la Craiova mai multe mașini Puma și EcoSport decat modele Duster, produse de Dacia Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat in aceasta saptamana datele de producție ale celor doua uzine auto pe care le are țara noastra. Astfel, in luna ianuarie, la uzinele de la Mioveni și Craiova au fost produse in total 43.043 de mașini, in creștere cu doar 3.1% fața…

