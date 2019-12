Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla luni la Timisoara, pentru a lua parte la unele dintre actiunile dedicate Revolutiei din decembrie 1989. Seful statuluiva sosi in capitala Banatului dupa-amiaza, urmand sa participe la mai multe ceremonii. The post Klaus Iohannis la Timisoara. Programul…

- Este o iarna importanta pentru Timișoara, primul oraș liber de comunism din Romania, care marcheaza in aceasta luna 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989. Programul primariei este incarcat, ca in fiecare an, iar majoritatea evenimentelor sunt puse la cale de asociațiile de revoluționari…

- Pe data de 6 decembrie 2019, incepand cu ora 19, va avea loc o ședința speciala a Clubului de Literatura și Arta SFF: Galaxia 42, cel mai tanar club de literatura din Timișoara, cu specific science-fiction și fantasty. Programul intalnirii: Locul de desfașurare: strada Vasile Alecsandri, nr. 8, ap.…

- Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) a pregatit pentru marcarea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989 un amplu program cu manifestari care se vor derula in perioada 12-16 decembrie, la Timisoara, printre invitatii de onoare regasindu-se si premierul Ungariei, Viktor…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, va veni in 14 decembrie la Timișoara, pentru a participa la un eveniment dedicat Revoluției din Decembrie 1989. Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania organizeaza in urbea de pe Bega, intre 12 și 16 decembrie, manifestari pentru a marca 30 de ani de la Revoluție.…

- Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara gazduiește un concurs destinat elevilor nevazatori și cu deficiențe de vedere. Este vorba despre concursul național de TIC „Lumea virtuala prin Iris”, care are loc in perioada 24-28 noiembrie. Nu mai puțin de 36 de elevi din Arad, Cluj-Napoca, București, Buzau.…

- La Școala de Arte din Timișoara, luna decembrie va fi o luna plina de evenimente. De la colinde la expoziție de arta plastica și…. emoție… Va prezentam programul evenimentelor din decembrie. La Școala de Arte va avea loc un spectacol și o expoziție de arta plastica, unde sunt invitate doua școli de…

- Luni si marti, intre orele 9 și 15, se va opri alimentarea cu apa in cartierul Aeroport, din Timisoara pentru spalarea rețelei de distribuție din zona. Programul de spalare a rețelelor continua in localitatea Giarmata Vii, in perioada 26 noiembire – 6 decembrie, de luni pana vineri, intre orele 9 și…