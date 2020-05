Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la Palatul Victoria, ca se gandește la inființarea unui fond de investiții pe model polonez.„Fondul de investitii dezvoltat de polonezi, a plecat cu capitalizare de la stat, a fost listat pe bursa si a permis achizitia de actiuni de catre sectorul privat”,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca nu va mai prelungi starea de urgența și ca incepand cu data de 15 mai, Romania va intra in stare de alerta. In interiorul localitațiilor „nu va mai fi nevoie sa declaram in prealabil unde mergem”, a declarat șeful statului cu privire la actualele declarații…

- Premierul Ludovic Orban va sustine, luni, incepand cu ora 20.00, o conferinta de presa, la Palatul Victoria. Conferinta vine in contextul anuntului presedintelui Klaus Iohannis, facut la Palatul Cotroceni, privind incetarea starii de urgenta, in Romania, incepand cu 15 mai. Premierul a participat, al[turi…

- Premierul Ludovic Orban va susține luni o conferința de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00. Declarațiile vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca starea de alerta nu va fi prelungita printr-un decret, adaugand ca, din data de 15 mai, Romania va intra in stare de…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile.

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, marți seara, de la Palatul Victoria, despre situația bugetului la acest moment și despre cheltuielile care se fac in timpul epidemiei."Romania se afla intr-o situație dificila, inainte de epidemie. Era un deficit bugetar mare. Spațiul bugetar este acum foarte…

- Statul roman ignora, complet, depozitul de deșeuri radioactive de la Koslodui din Bulgaria in care se vor depozita 350.000 tone. Marți, 18 Februarie 2020, la Craiova, finanțatorul depozitului de deșeuri radioactive a organizat o dezbatere privind depozitul de deșeuri ce se construiește in perimetrul…