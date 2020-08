Restaurantele ar putea fi redeschise in doua etape, incepand cu cele din cadrul hotelurilor, dar numai intr-un context epidemiologic favorabil, a declarat astazi la Petrosani premierul Ludovic Orban. El a precizat ca masurile de relaxare in acest domeniu ar trebui sa beneficieze si de cooperarea totala a patronilor de restaurante, care sa garanteze respectarea masurilor de protectie sanitara. Ludovic Orban: Ne-am dori sa putem redeschide restaurantele, dar in discutiile pe care le-am avut cu reprezentantii mediului de afaceri le-am spus ca trebuie sa avem un context epidemiologic macar sensibil…