Premierul Ludovic Orban efectueaza luni o vizita oficiala in Polonia pentru a participa la ceremoniile comemorative dedicate implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de concentrare si exterminare Auschwitz-Birkenau, informeaza Biroul de presa al Guvernului.



Astfel, prim-ministrul va participa la ceremonia oficiala care va avea loc in fata fostului lagar de concentrare Auschwitz II - Poarta Mortii. Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, reprezentantul "The Pillars of Remembrance", Ronald S. Lauder, si directorul Muzeului de Stat Auschwitz-Birkenau, Dr. Piotr M. A. Cywinski,…