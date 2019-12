Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca liberalii isi doresc in continuare alegeri anticipate, dar nu se joaca cu soarta tarii provocand o eventuala criza daca nu vor exista suficienti parlamentari care sa sustina ideea. "Astazi, PNL este partidul care isi doreste cel mai mult…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, la Timisoara, ca daca este posibil, PNL va declansa procedurile pentru alegerile anticipate, dar nu se joaca cu soarta Romaniei. Orban a spus ca, personal, este multumit de ministrii din guvernul pe care il conduce.

- Orban spune ca are incredere in președintele Iohannis, in legatura cu dublarea alocațiilor: “De aia l-am sustinut, suntem convinsi ca va lua decizia buna” Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, referitor la dublarea alocatiilor pentru copii decisa de deputati, ca are incredere in presedintele…

- Pivotul echipei naționale de handbal feminin a Romaniei, Crina Pintea, a avut un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare la finalul Campionatului Mondial din Japonia, pe care tricolorele l-au incheiat pe...

- Vineri a inceput votul electronic in USR care va decide daca Dan Barna va demisiona din fruntea partidului sau daca va ramane in continuare lider, desi a ratat finala prezidentiala. Votul online va dura cinci zile. In paralel, PLUS face un sondaj in filiale pentru a stabili daca rupe alianta cu USR…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca viziunea si proiectele presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor la prezidentiale, trebuie cunoscute de cetateni, sustinand ca, daca liderul PSD, Viorica Dancila, doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul…

- Premierul Ludovic Orban considera ca la primul tur al alegerilor prezidențiale se va inregistra cea mai mare prezența din istoria acestui tur de scrutin. Președintele PNL pune creșterea prezenței la vot pe seama schimbarilor legislative care au extins votul in diaspora pe trei zile, conform Mediafax.Citește…

- 603.790 alegatori din județul Suceava din care 560.531 cu carți de identitate sunt așteptați la urne duminica, 10 noiembrie pentru a-și alege președintele. In cele 114 unitați administrativ teritoriale ale județului sunt organizate 559 secții de votare. Pentru alegerile prezidențiale din județul Suceava,…