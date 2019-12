Premierul Ludovic Orban: Nu exista un proiect pentru cresterea varstei de pensionare Premierul Ludovic Orban a precizat, marti, ca nu exista un proiect privind cresterea varstei de pensionare.



Intrebat daca exista la Ministerul Muncii un proiect privind cresterea varstei de pensionare, el a negat, sustinand ca este un "fake news marca unei anumite parti".



"Nu am spus asta. Am spus urmatorul lucru: in anumite domenii cum sunt Educatie, Cultura, Sanatate, sunt persoane care pot sa lucreze si dupa varsta de 65 de ani in masura in care isi pastreaza capacitatea de a lucra pana la o varsta, sa zicem pana la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este ca trebuie sa li se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

