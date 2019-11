Premierul Ludovic Orban: Metroul din Drumul Taberei poate fi dat in folosinta anul viitor, aproximativ in iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala 5 de metrou poate fi data in folosinta anul viitor, aproximativ in luna iunie, iar constructorii au toate conditiile pentru a finaliza lucrarile in termenele convenite, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, dupa o vizita pe santierul acestui obiectiv de investitii. "Conform…

- Premierul Ludovic Orban a verificat, vineri dimineața, stadiul lucrarilor la Magistrala 5 de Metrou, Secțiunea Raul Doamnei-Eroilor. Premierul a fost insoțit de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.

- Metroul din Drumul Taberei a primit un nou termen. Ministrul Tranporturilor, Lucian Bode, spune ca trenurile vor incepe sa circule abia in vara anului viitor. Licitațiile pentru magistrala 5 a metroului bucureștean au inceput in 2008. In 2012 au inceput și lucrarile pentru tronsonul Raul Doamenei-Eroilor,…

- Metroul din Drumul Taberei ar putea fi dat in folosinta anul viitor, la sfarsitul semestrului I - inceputul semestrului II, arata noile estimari ale directorului general interimar al Metrorex, Mariana Miclaus. "O estimare este anul viitor - sfarsitul semestrului 1 - inceputul semestrului…

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi dat in folosința nici in acest an. Noua conducere a Metrorex a anunțat, azi, intr-o conferința de presa ca inaugurarea metroului din Drumul Taberei se amana pentru inca șase luni. Astfel, Mariana Miclaus, noul director general al Metrorex, estimeaza ca Magistrala…

- Locuitorii din Drumul Taberei vor putea circula cu metroul abia din vara anului 2020, acesta fiind noul termen inaintat de autoritați pentru finalizarea lucrarilor, potrivit oficialilor Metrorex. Mariana Miclaus, noul director general al companiei de stat, a declarat ca lucrarile la Magistrala 5 Raul…

- Cei peste 300.000 de locuitori ai cartierului bucureștean Drumul Taberei mai au de așteptat pana cand vor circula cu metroul. Lucrarile la Magistrala 5, Eroilor - Raul Doamnei, nu vor fi gata nici anul acesta, a anunțat noul ministru al Transporturilor.

- Metrorex acuza compania Astaldi, care realizeaza lucrarile pe Magistrala 5 Eroilor – Drumul Taberei, ca intarzie lucrarile si conditioneaza punerea in functiune a noii linii de metrou de plata unei datorii in valoare de 94 de milioane de lei. Din...