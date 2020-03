Premierul Ludovic Orban si membri ai Cabinetului au primit rezultatul testului pentru COVID-19, acesta fiind negativ, informeaza marti dimineata Guvernul.



"In urma acestui rezultat negativ, premierul a epuizat regimul de izolare de 14 zile si isi va relua activitatea curenta la Palatul Victoria. In acelasi sens vor proceda si ceilalti membri ai Guvernului care s-au aflat in perioada de izolare", se arata in informare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vilceanu)