Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban se va afla, luni si marti, intr-o vizita oficiala in Franta, unde va avea convorbiri cu omologul francez, Jean Castex.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului viitor nu vom sta linistiti'Potrivit Guvernului,…

- Premierul Ludovic Orban se va afla, luni si marti, intr-o vizita oficiala in Franta, unde va avea convorbiri cu omologul francez, Jean Castex. Potrivit Guvernului, prim-ministrul este insotit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Apararii Nationale,…

- Cu controversatul Gheorghe Flutur pana in panzele albe! Premierul Ludovic Orban a participat, vineri, la Suceava, de catre presedintele Consiliului Judetean, George Flutur, si primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. ”Prezenta mea la depunerea juramantului de catre presedintele Consiliului Judetean,…

- Prime Minister Ludovic Orban will be paying an official visit to France Monday through Tuesday, according to AGERPRES.According to the Executive, the head of the Government in Bucharest will have meetings with his French counterpart, Jean Castex, with the President of the National Assembly…

- Premierul Ludovic Orban se va afla, luni si marti, intr-o vizita oficiala in Franta. Potrivit Executivului, seful Guvernului de la Bucuresti va avea intrevederi cu omologul francez, Jean Castex, cu presedintele Adunarii Nationale a Republicii Franceze, Richard Ferrand, presedintele Senatului,…

- Premierul Ludovic Orban face o vizita oficiala in Franta in perioada 26-27 octombrie, urmand sa aiba intrevederi cu omologul francez, Jean Castex si cu presedintele Adunarii Nationale, cu reprezentanti ai Consiliului intreprinderilor Franta-Romania, precum si cu reprezentanti ai comunitatii romanesti.…

- "Premierul Ludovic Orban va avea, in perioada 26-27 octombrie, o vizita oficiala in Franta, in cadrul careia va avea intrevederi cu omologul sau francez, Jean Castex, presedintele Adunarii Nationale a Republicii Franceze, Richard Ferrand, presedintele Senatului, Gerard Larcher, cu presedintele Partidului…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza DPA si AFP.Guvernul a precizat…