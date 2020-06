Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, va efectua sambata o vizita de lucru in județul Suceava, impreuna cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ministrul Transporturilor, Lucian Bode și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Vizita va incepe dimineața cu participarea la prezentarea terminalului II al…

- Liber de contract dupa desparțirea de FCSB, atacantul francez Harlem Gnohere, 32 de ani, este dorit inapoi la Dinamo. Deocamdata de suporteri.Fanii nu au uitat cele 17 goluri marcate de francez in tricoul alb-roșu in perioada 2015-2017 și il vor din nou in ”Ștefan cel Mare”.”Bizonul” nu ar exclude varianta.…

- Peste 3.000 de companii au obținut finantare prin platforma IMM Invest, a anunțat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, spunand ca programul functioneaza „foarte bine”. „Am eliminat cateva bariere acum cateva saptamani, am aprobat ordonanta de urgenta, astazi venim cu hotararea de Guvern pentru aprobarea…

- Avand in vedere starea de alerta in contextul pandemiei Covid-19, municipalitatea a instituit un regulament privind accesul populatiei la serviciile institutiei, ceea ce a creat o oarecare aglomeratie in cursul zilei de ieri. Pentru a avea acces la servicii, cetatenii trebuie sa poarta masca de protectie.…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a vorbit, vineri, dupa intalnirea cu reprezentanții Asociației Romane a Bancilor, despre parteneriatul cu bancile pentru susținerea economiei.Citește și: DECIZIE Inmormantarile trebuie anunțate cu o zi inainte. In caz contrar, primariile vor suporta consecințele…

- Agențiile terestre din Romania pot sa-și reprimeasca clienții, cu respectarea unor masuri de igiena și de distanțare intre pariori, informeaza gsp.ro, care citeaza surse din industria pariurilor.Incheierea starii de urgența duce și la redeschiderea caselor de pariuri terestre, inchise in ultimele doua…

- Consiliul Județean Suceava va asigura Aeroportului "Ștefan cel Mare" Suceava sumele necesare pentru acoperirea unor cheltuieli de personal și utilitați pentru asigurarea activitaților impuse prin Ordonanța Militara nr. 6 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului ...

- „Economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne așteptam. Se vede deja ca, in aprilie, firmele platesc taxele. 90% din firmele din Romania sunt IMM-uri, iși fac reconversia, produc maști, biocide, ventilatoare, au raspuns foarte bine și am incredere in economia romaneasca și ca va…