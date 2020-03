Stiri pe aceeasi tema

- Dupa discuții succesive purtate in sistem de videoconferința cu membrii cabinetului, reprezentanți ai Administrației prezidențiale și ai unor instituții cu atribuții in domeniul economic, premierul Ludovic Orban susține duminica seara o conferința de presa. StirileTVR.

- Imediat dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Cabinetului Orban III, președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa, ale carei puncte principale sunt urmarite in format LIVE TEXT de StirileTVR.ro.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va fi desființata, fara doar și poate. Daca acest lucru nu este posibil in formula actuala a Parlamentului, Orban spune ca mutarea va fi o prioritate dupa alegeri. Ieșirea lui Orban vine in contextul in care…

- Premierul Ludovic Orban se intalneste, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai partidelor parlamentare pe tema convocarii alegerilor anticipate. Orban a anunțat ca singurul partid exclus este PSD, insa un alt lider de partid, Victor Ponta, de la Pro Romania, a infirmat ca ar avea o intalnire…

- Este de așteptat ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe la ora 18.00 numele premierului desemnat sa formeze un nou guvern. StirileTVR.ro vp rezinta in format LIVE text principalele puncte din declarația șefului statului.

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la ora 12.00. Reactia presedintelui vine in contextul in care documentele privind angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi au ajuns la Parlament. Premierul Ludovic Orban a anuntat ieri ca alocatiile pentru copii…

- Președintele Klaus Iohannis susține joi, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, declarații de presa, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului este așteptat sa iși exprime poziția dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat asumarea raspunderii a alegerii primarilor in doua tururi…

- Eduardt Cozminschi este noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Totodata, Mariana Cotoi a fost numita secretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, iar Claudiu Daniel…