- Premierul Ludovic Orban nu exclude carantinarea Capitalei, in anumite zone. Declarația a fost facuta dupa un control la sediul DSP București. Șeful executivului a mai spus ca daca rata de infectare trece de 3 la mia de locuitori, atunci toate școlile vor trece in scenariul online.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care la Bucuresti coeficientul infectarilor cu noul coronavirus va depasi pragul de 3 la mia de locuitori, scolile vor trece in regim online. "Este reglementat in hotararea de guvern. Daca este depasita rata de incidenta de 3 la mie, cazuri…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)…

- Școlile din județul Alba se afla in prezent intr-un mare pericol de a-si pune „lacatul pe ușa” și sa-și desfașoare orele in mediul online, ca și consecința negativa a numarului mare de cazuri de Covid-19 confirmate in randul cetațenilor. Astfel, potrivit informațiilor transmise de catre Inspectorul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca scolile care vor gazdui sectii de votare vor fi inchise o zi sau doua, insa cursurile nu vor fi suspendate, ci vor fi sustinute online. El a precizat ca o decizie privind numarul de zile in care unitatile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca unitatile de invatamant unde se vor amenja sectii pentru alegeri vor fi inchise pentru o perioada care se va stabili saptamana viitoare. „Scoala se va desfasura online, o zi, doua, vedem, hotaram in cursul zilei de luni, inainte de vot si dupa vot, pentru a permite…

- Școlile din toata țara vor fi inchise in preajma alegerilor locale din 27 septembrie. Autoritațile au luat aceasta decizie pentru a avea timp sa dezinfecteze toate salile de clasa. Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat vineri ca elevii nu vor merge la școala in 25, 28 și 29 septembrie – adica…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in Parlament, ca in scoli va fi necesar portul mastii pentru elevi, pentru profesori si pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate despartitoare de plexiglas in clase. “In scoli este clar ca va fi necesar portul mastii…