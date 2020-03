Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dragos Garofil a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata joi in Monitorul Oficial. Anterior, Garofil a detinut functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. …

- BULETIN DE PRESA, 26 Martie 2020, ora 13.00 In cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul…

- Decizia demisiei a fost luata in urma unei discutii in contradictoriu intre Victor Costache si Ludovic Orban. Secretarul de stat Nelu Tatatu va prelua, cel mai probabil, conducerea Ministerului Sanatatii. Premierul Ludovic Orban va susține miercuri , la ora 10.30, declarații de presa…

- Coronavirus in Romania. 906 cazuri de persoane infectate. 144 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate…

- UPDATE: Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 222 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați.De la ultima informare, au fost confirmate 33 de cazuri…

- "Nu e o ordonanța de urgența care sa prevada accesul unor spitale la programe, ci una care modernizeaza legea 95, legea sanatații. Sunt mai multe prevederi in aceasta OUG. Aceasta e data in special iin interesul pacienților din Romania și are ca scop a le facilita accesul la servicii medicale dupa modelul…

- Premierul Ludovic Orban a decis constituirea grupului de lucru interministerial in domeniul antidoping. Potrivit deciziei publicate marti in Monitorul Oficial, grupul de lucru este format din reprezentanti la nivel de secretar de stat din Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), Ministerul Sanatatii…