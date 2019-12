Handbal Masculin: Csepreghi, Botea si Cabut merg la lotul national

Nationala de handbal masculin, care are, din aceasta toamna, o noua conducere tehnica, are primul examen important in ianuarie, cand va disputa, in Italia, un prim turneu de calificare pentru mondialele din 2021. De ce in Italia si nu in duble manse tur-retur, e o alta… [citeste mai departe]