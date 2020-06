Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații pe surse, chiar inainte de comunicarea unei decizii oficiale privind noile masuri de relaxare așteptate de la iulie. Teoretic, de miercuri, 1 iulie 2020, ar urma sa se deschisa piscinele interioare, restaurantele interioare și locurile de joaca și food court-urile din mall-uri. Insa,…

- Ministrul Sanatații vrea ca noi restricții sa fie impuse in Romania, insa doar in zonele in care se inregistreaza creșteri ingrijoratoare de noi cazuri de coronavirus. Nelu Tataru a explicat ca in aceste zile asistam la o crestere a numarului de cazuri de COVID - 19, avand o transmitere comunitara accentuata.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca daca numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus va crește, „cu siguranța ritmul de relaxare va incetini”. „Noi am vrea sa nu mai apelam la nicio forma de restricție. Asta e obiectivul nostru. (...) Daca vor crește cazurile de infectare, cu siguranța…

- Coronavirus in Romania, 21 iunie 2020. Live Update. Autoritațile ar putea amana un nou val de relaxare din cauza creșterii numarului de cazuri noi. La ultima raportare au fost confirmate 330 de noi imbolnaviri cu Covid-19 și 16 decese.

- Alerta in Romania, dupa ce numarul noi de cazuri de coronavirus a crescut semnificativ in ultimele zile. Premierul Ludovic Orban a subliniat ca nu isi doreste impunerea de noi restrictii, in contextul pandemiei de coronavirus, dar ca acest lucru va fi posibil doar daca cetatenii vor respecta regulile.…

- Premierul Ludovic Orban ii indeamna pe romani sa respecte regulile si sa se protejeze in contextul in care riscul de transmitere a noului coronavirus in comunitate a crescut semnificativ, informeaza Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul a aprobat o noua serie de masuri de relaxare, care vor fi aplicate incepand cu 15 iunie. Vor fi permise grupuri de șase persoane, in loc de trei, se redeschid mall-urile și piscinele exterioare, iar romanii care se intorc din anumite țari nu vor mai sta…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca orice crestere semnificativa a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus poate sa duca la noi restrictii, insa a afirmat ca numai dupa o zi nu poate fi facuta o analiza pertinenta. Joi au fost 238 de cazuri noi, iar vineri aproape 200.