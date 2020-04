Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au declarat, miercuri, corespondentului Mediafax ca Sorina Pintea a obținut postul de manager al spitalului prin concurs, iar mandatul ii expira in acest an. „Sorina Pintea a transmis o adresa la Consiliul Județean Maramureș prin care a anunțat…

- Sorina Pintea va reveni la conducerea Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare. Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea este cercetata sub control judiciar pentru luare de mita. Ea si-a retras demisia din functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, inregistrata…

- Curtea de Apel Bucuresti va judeca, vineri, contestatia formulata de fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea fata de decizia de arestare preventiva. Pintea este acuzata de procurorii DNA ca a luat de mita sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, bani ce reprezinta un procent de 7% din valoarea unui…

- „De orice pot fi acuzata, insa de coruptie nu”, a spus Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, actual manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, dupa ancheta demarata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA). In timp ce la nivel central unii se screm sa formeze guvern…

- Fostul ministrul al Sanatații, Sorina Pintea, a fost reținuta, sambata, de procurorii DNA, pentru luare de mita. Acesta va fi dusa in fața intsanței cu propunere de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat al DNA, Sorina Pintea, manager al Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din…