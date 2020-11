Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, dupa o sedinta cu prefectii si institutiile implicate in limitarea pandemiei de coronavirus, ca a cerut mai multa fermitate in luare deciziei de carantinare a localitatilor care au un indice „semnificativ” mai mare de 3 la mie.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu exista un model european privind functionarea scolilor in contextul pandemiei de coronavirus si la nivelul Comisiei Europene nu exista o strategie unitara care sa fie aplicata de catre statele membre ale UE. Seful Executivului a mai spus ca fiecare tara a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul este "departe" de a lua o decizie privind "carantinarea totala", subliniind ca pentru a impune noi masuri de restrictie autoritatile trebuie sa aiba "temeiuri extrem de serioase". "Ne confruntam cu o crestere a numarului de cazuri,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, intrebat daca se ia in calcul carantinarea pe zone in Bucuresti, ca "sigur ca exista discutii pe tema asta, dar pe de alta parte nu s-a luat inca o decizie si va invit sa nu transmiteti nicio informatie pe tema aceasta". "Obiectivul nostru este sa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, in cadrul vizitei oficiale facute de membri ai Guvernului la Paris, ca nu discuta despre posibilitatea de a izola populația la domiciliu, precum in timpul starii de urgența, in acest moment, obiectivul Executivului fiind sa nu afecteze economia.

- Premierul Ludovic Orban anunta implementarea in Capitala a restrictiilor prevazute pentru localitatile care depasesc rata de infectare cu noul coronavirus – purtarea mastii in spatii publice, cursuri online, suspendarea activitatilor in teatre, cinematografelor, restaurante, cafenele, in spatii inchise…

- Premierul Ludovic Orban, care sambata a facut un control la Directia de Sanatate Publica (DSP) a municipiului Bucuresti, a preluat apeluri primite de institutie de la cetateni in legatura cu criza sanitara.