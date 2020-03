Stiri pe aceeasi tema

- Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioada de pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In sedinta de Guvern a fost aprobata Ordonanta de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au prezentat, marți seara, conținutul celei de-a treia ordonanțe militare care extinde restricțiile de circulație pe teritoriul Romaniei. Printre acestea: se interzic deplasarile de la domiciliu, cu o serie…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a oferit cateva lamuriri referitoare la noua ordonanța militara emisa de minsitrul de interne, sambata seara. Raed Arafat a subliniat ca prevenirea ramane linia cea mai importanta de aparare impotriva coronavirusului,…

- Vom reveni cu detalii. The post Ministrul sanatații, contact direct al pacientului pozitiv cu nr. 92: o angajata a Ministerului Sanatații. Victor Costache incalca legea! (Antena 3) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Ministerul Sanatatii va trimite Corpul de Control in punctele de trecere a frontierei care va verifica daca sunt luate masurile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Decizia a fost luata luni dimineata, in urma comitetului de prevenire si limitarea a imbolnavirilor constituit de instituție,…

- Guvernul va adopta in ședința de la ora 16.00 o ordonanța de urgența sau ordonanța simpla pentru intrarea in vigoare „imediat” a modificarilor operate la OUG 114 dupa ce proiectul de lege pe care si-a asumat raspunderea a fost contestat la CCR de catre PSD, iar aplicarea prevederilor documentului au…