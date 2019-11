Premierul Ludovic Orban anunţă că va da afară toţi prefecţii: I-am lăsat să organizeze alegerile, să-i batem cu prefecţii lor "Acum i-am lasat pe prefecti sa organizeze alegerile, ca daca ne apucam sa schimbam prefectii, imediat ne-ar fi acuzat (...). Ii batem cu prefectii lor si ii batem de le suna apa in cap cu prefectii lor", a declarat Ludovic Orban vineri seara, la o intalnire cu membrii organizatiei PNL Arges. "Pe de alta parte, prefectul e reprezentantul guvernului in fiecare judet, nu putem accepta sa lucram cu cei pe care i-a pus Dancila sau mai stiu eu ce pesedist (...). Ei, daca ar fi avut demnitate, ar fi venit si si-ar fi scris demisia, pentru ca asa procedeaza normal un om care intelege ca el… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

