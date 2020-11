Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat ca Romania ajunge la o capacitate de 50.000 de teste de coronavirus pe zi, dupa ce premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare. Nelu Tataru a spus, miercuri, in ședința de Guvern, ca, incepand de astazi, Romania va procesa…

- Ludovic Orban a anuntat ca ia in considerare restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza epidemiei de SARS-CoV-2. Ludovic Orban: Avem in evaluare o astfel de decizie, vrem sa vedem in schimb efectul masurilor pe care le-am stabilit prin lege si prin Hotararea de Guvern de prelungire a starii…

- Ziarul Unirea 110 cazuri active in Ocna Mureș! APEL la respectarea masurilor de combatere a bolii, lansat de Primaria orașului Intr-o postare publicata pe pagina Primariei Ocna Mureș, pe o rețea de socializare, Silviu Vințeler, primarul orașului, a dorit sa atraga atenția cetațenilor localitații in…

- In contexul in care premierul Ludovic Orban a cerut la sfarșitul saptamanii trecute intensificarea controalelor pentru respectarea masurilor de protectie sanitara, mentionand ca „s-a lasat garda jos, a scazut gradul de conformare”, referindu-se la numarul mare de cazuri de infectari cu noul coronavirus…

- Romania a inregistrat un record al numarului de cazuri noi de COVID-19, iar premierul Ludovic Orban a precizat ca asteapta o analiza pe o perioada mai lunga, insa priveste cu atentie si ingrijorare cifrele record."Privesc cu atentie si ingrijorare aceasta data de astazi, dar este o cifra relativa, asteptam…

- Dupa ce a lasat sa se inteleaga ca elevii ar putea face scoala online in intervalul 14 septembrie - 1 octombrie, premierul Ludovic Orban vine cu precizari și spune ca elevii vor merge la școala de pe 14 septembrie, pentru ca dreptul la educație trebuie respectat. Exista insa posibilitatea ca in anumite…

- Conditii pentru redeschiderea restaurantelor si institutiilor de spectacol. Restaurantele, cinematograle si teatrele se vor deschide de la 1 septembrie, insa reluarea activitatii se va face in functie de un prag al nivelului de raspandire al coronavirusului in fiecare judet, a anuntat, luni, premierul…

- Ludovic Orban a declarat ca obiectivul PNL este sa nu treaca motiunea de cenzura. Premierul a adaugat ca i se pare un gest iresponsabil din partea PSD sa depuna motiune de cenzura cu trei luni inainte de alegeri si a somat din nou PSD sa nu decida calendarul dezbaterii si votului motiunii acum si sa…