Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca oamenii trebuie sa se obisnuiasca sa poarte masca de protectie, iar "in timp" va exista o sanctiune pentru cei care nu vor respecta regula privind obligativitatea purtarii mastii dupa data de 15 mai. "Cu siguranta va exista in timp o sanctiune, dar cred ca lucrurile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 ca va exista cu siguranta o sanctiune pentru cetatenii care intra in spatii inchise fara masca, dar nu din 15 mai. Premierul nu a precizat cand se vor introduce sanctiunile si nici despre ce tip de sanctiuni vorbeste.Intrebat daca va exista…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, intrebat cand se vor deschide bisericile pentru accesul credincioșilor: „Suntem in curs de evaluare”. „Deocamdata in data de 15 mai, in principiu am luat deciziile, relaxarea masurilor va fi graduala”, a adaugat el. Intrebat daca in prima runda de ridicare a…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, despre relaxarea masurile dupa data de 15 Mai, iar premierul a precizat ca responsabilitatea de a purta masca de protecție in spațiile comune se extinde și la zona de munca/birou. Mai mult, circulația trebuie respectata astfel incat sa nu existe grupuri mai…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca dupa 15 mai nu vor mai fi in vigoare ordonantele militare care au instituit restrictii de circulatie, insa vor ramane in vigoare regulile de distantare fizica. "Va fi un set de reguli care vor insoti aceasta masura de eliminare a restrictiilor privitoare la libera circulatie.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca, pana in 15 mai, trebuie realizate stocuri importante de masti chirurgicale, avand in vedere obligativitatea purtarii acestora in spatiile inchise. ”Preocuparea noastra a fost sa sustinem poducatori romani care sa produca astfel de masti”, a spus Orban,…

- Autoritatile clujene încearca în aceasta perioada sa evite raspândirea virusului SARS-CoV-2 si recomanda acoperirea gurii si a nasului în momentul în care parasim domiciliul "În cadrul ședinței extraordinare de azi, 15.04.2020, Comitetul Județean pentru…

- Premierul Ludovic Orban considera ca nu poate fi impusa obligativitatea purtarii mastilor atata timp cat nu exista posibilitatea ca fiecare cetatean sa poate cumpara astfel de masti si acestea sa fie achizitionate la preturi decente.