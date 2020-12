Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca demisioneaza din fruntea guvernului. Decizia vine dupa o discuție avuta cu președintele Klaus Iohannis, in care președintele i-a cerut sa iși asume eșecul de

- "Niciun politician serios, niciun parlamentar serios nu-si imagineaza ca poate sa stea pana la sfantu' asteapta, doar asa! Mandatul se termina", a declarat Klaus Iohannis, miercuri seara, in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Palatul Cotroceni.

