Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a solicitat in aceasta dimineata efectuarea unui test la cerere pentru noul coronavirus.Premierul Ludovic Orban a solicitat luni dimineata testarea pentru coronavirus, dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute,…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat luni dimineata testarea pentru coronavirus, dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, anunta Guvernul, „Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat luni dimineata testarea pentru coronavirus, dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, anunta Guvernul. "Participarea premierului Ludovic Orban la…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut comitetelor judetene pentru situatii de urgenta o implicare mult mai serioasa in implementarea masurilor legale adoptate de autoritati, a actiunilor de control si a comunicarii cu cetatenii pentru respectarea masurilor de protectie a sanatatii, in contextul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a solicitat prefectilor si celorlalte institutii implicate in lupta anti COVID din teritoriu "operativitate" si "promptitudine" in derularea procedurilor ce tin de diagnosticare, tratare, internare sau carantinare in cazul noului coronavirus. …

- Ne-am trezit senini intr-o dimineața pe la jumatatea lui martie, in viețile noastre aparent ordonate. Unii ne-am dus copiii la gradinița, alții, la școala. La alte uși tocmai suna bona sau bunica. Pana sa ne punem capul pe perna iar, am ramas masca ascultand ordonanțe militare. SURPRIZA Nu ne-am inchipuit…

- Premierul Ludovic Orban a avut, vineri, o videoconferința la sediul MAI cu prefecții și cu șefii instituțiilor implicate in combaterea epidemiei de COVID-19. Șeful executivului a declarat ca a...

- Romanii au venit in vacanta fara testul de coronavirus si spun ca au sperat sa treaca granita fara el intrucat stiau ca masura intra in vigoare de la 6 dimineata, iar ei au ajuns inainte de aceasta ora. Nu doar romanii sunt in aceasta situatie, ci si turisti din alte tari care au vrut, miercuri dimineata…