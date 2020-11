Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Suceava, ca obiectivul Guvernului pe care il conduce nu este taierea salariilor, ci "cresterea veniturilor romanilor". El a reactionat, astfel, la o declaratie facuta de economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, potrivit…

- Vrem sa marim salariile, nu sa le taiem, a anunțat premierul Ludovic Orban, respingand astfel propunerea economistului-șef BNR Valentin Lazea. „Obiectivul nostru este sa creștem veniturile oamenilor”, a spus premierul, care a precizat ca „salariile bugetarilor sunt stabilite prin lege”.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca obiectivul Guvernului este de a creste cu peste 200 de locuri, numarul de locuri in sectiile de terapie intensiva, in termen de o saptamana. Seful Executivului a adaugat ca a inventariat, la intalnirea de la Ministerul Sanatatii si spitalele care urmeaza sa intre…

- Obiectivul autoritaților este ca, in termen de o saptamana, sa creasca cu peste 200 numarul de locuri de Terapie Intensiva, a declarat premierul Ludovic Orban, marți, dupa o ședința cu conducerea...

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut scuze romanilor pentru carantina parțiala care s-a instituit pentru o perioada de o luna. Acesta a precizat ca obiectivul Guvernului este acela de a opri creșterea numarului de cazuri covid.„In primul rand aș vrea sa explic aceste masuri. Obligația noastra, ca…

- Premierul Ludovic Orban nu va da curs invitației Federației Naționale Sindicale Ambulanța deoarece maine va pleca intr-o vizita oficiala in Israel.„Voi pleca in vizita oficiala in Israel. (...) Obiectivul este aprofundarea relațiilor dintre statul Israel și Romania, identificarea de noi cai…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca pensiile pot creste doar prin dezvoltare economica, pentru ca se platesc din contributiile de asigurari sociale ale persoanelor angajate.Vezi și: Nelu Tataru a cedat și a spus: De ce Romania raporteaza un numar atat de mare de pacienți decedați…

- Premierul Ludovic Orban, presedinte al PNL, a declarat joi, la Focsani, ca Moldova va fi principala regiune care va beneficia de investitii in modernizarea infrastructurii de transport in urmatorii zece ani. "Investitiile trebuie sa treaca Carpatii. Moldova, din pacate, in ultimii 30 de…