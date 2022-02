Premierul Libiei a supraviețuit unei tentative de asasinat Mașina in care se afla premierul Libiei a fost atacata cu gloanțe joi dimineața, fiind suspectata o tentativa de asasinat. Potrivit unei surse guvernamentale, oficialul a scapat nevatamat. Sursa a spus ca incidentul s-a petrecut in timp ce Dbeibah se intorcea acasa și spune ca a fost cu siguranța o tentativa de asasinat. Potrivit acesteia, atacatorii au fugit și incidentul a fost trimis spre investigare. Filmarile difuzate de televiziunea regionala Al Jazeera au aratat mai tarziu ceea ce spunea ca este vehiculul lui Dbeibah. Pe acesta parea a fi un semn lasat de un glonț pe parbriz și alte doua… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

