Actualul premier al Libanului, Najib Mikati, construiește doua parcuri logistice la Constanța, acestea fiind primele afaceri in Romania ale celui mai bogat libanez. Najib Mikati, cel mai bogat libanez O companie de imobiliare deținuta de Najib Mikati va investi in doua parcuri logistice la Constanța, conform www.replica.ro . Este vorba despre un parc ce va fi ridicat in zona Palas a Constanței și inca unul care ar trebui sa apara in Agigea. Parcurile logistice din Constanța sunt reunite sub brandul Olympian Parks, care mai cuprinde proiecte similare in București, Brașov și Timișoara, cumparate…