Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Landului Bavariei, Markus Soder, a declarat sambata ca este foarte important ca Romania sa mențina lupta anticorupție și sa renunțe la vechile obiceiuri, deoarece tinerii romano spera la o evoluție a țarii și o apropiere de Europa.Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa:…

- "Copilul de pe poster ales de (SUA, n.red.) pentru a gestiona problema coruptiei in aceasta tara, Laura Kovesi, este acum implicata aproape zilnic in scandaluri, iar alianta ei necurata cu serviciile secrete corupte din Romania, care recunosc ca privesc justitia ca pe un «camp tactic de interventie»,…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustine intr-un interviu pentru agentia The Associated Press ca dupa o perioada in care oficialii guvernamentali scapau nepedepsiti pentru fapte de coruptie, procurorii anticoruptie din Romania au trecut intr-o alta extrema si acum ii vizeaza pe toti politicienii, scrie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a acordat joi un interviu agentiei de presa The Associated Press. Descris de jurnalistii americani drept "cel mai puternic politician din Romania", care a fost impiedicat sa devina prim-ministru din cauza condamnarii penale, Liviu Dragnea spune, in interviu, ca lupta anticoruptie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a apreciat, intr-un interviu pentru The Associated Press, ca agentia anticoruptie din Romania a mers prea departe si considera ca Romania va gasi treptat "o abordare corecta,...

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, context in care a punctat importanta pe care Romania o acorda aderarii la spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens. "Presedintele…

- Progresele inregistrate de Romania in lupta anticorupție au fost din nou puse in pericol, saracia și inegalitatea sociala raman ridicate, iar creșterea economica mare a țarii, bazata pe consum, risca sa creeze condiții dure, a avertizat Comisia Europeana, in raportul sau de țara pe anul 2017, in cadrul…

- Comisia Europeana precizeaza, in raportul de tara privind Romania publicat miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta anticoruptie a fost pusa in pericol in 2017, iar institutiile judiciare si legislatia sunt supuse in continuare unei presiuni intense.