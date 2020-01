Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii britanici se pregatesc sa dea joi unda verde Brexitului la 31 ianuarie, care va deschide o pagina alba dificil de umplut in relatiile tumultuoase dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.Majoritatea zdrobitoare de care dispune Boris Johnson in urma alegerilor…

- Boris Johnson isi prezinta vineri acordul Brexitului in Camera Comunelor si lanseaza astfel un proces de adoptare parlamentara pentru ca Regatul Unit sa paraseasca Uniunea Europeana la sfarsitul lui ianuarie, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat ca este "incredibil de frustrat" pentru ca Regatul Unit nu paraseste Uniunea Europeana joi, 31 octombrie, a doua data prevazuta pentru Brexit pe care s-a angajat sa o respecte indiferent de consecinte, relateaza dpa. "Bineinteles ca sunt…

- Ambasadorii statelor UE au fost de acord cu o noua prelungire a termenului la care Marea Britanie ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana, a anuntat astazi, pe Twitter, Presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Noul termen este pe 31 ianuarie 2020 The EU27 has agreed that it will accept the…

- Franta a reafirmat luni ca o prelungire suplimentara a Brexitului nu este in interesul nimanui, in timp ce Germania s-a declarat dispusa sa accepte o ''scurta amanare tehnica'' a datei iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. ''Ii revine totusi parlamentului…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca se opune unei noi extinderi a Brexitului dupa data de 31 octombrie în cazul în care Parlamentul britanic va respinge acordul agreat de premierul Boris Johnson cu cele 27 de state membre UE, relateaza Mediafax citând Reuters.„Sper…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat, prin postari pe conturile lor de Twitter, ca Regatul Unit și Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind ieșirea britanicilor din UE. ”Avem un acord grozav prin care recaștigam controlul…